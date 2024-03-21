Словения объявила российского дипломата персоной нон грата

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Парламент Словении

Власти Словении объявили персоной нон грата сотрудника российского посольства в Любляне, сообщило со ссылкой на МИД страны Словенское агентство печати. В министерстве сослались на статью 9 Венской конвенции, позволяющую делать это, не мотивируя решение.

По данным агентства, внешнеполитическое ведомство республики объявило представителя российского посольства нежелательным лицом за «осуществление деятельности, не совместимой с его дипломатическим статусом». Россия должна отозвать посла или прекратить его функции в представительстве.

Ранее персоной нон грата объявили сотрудника посольства России в Эстонии. МИД Эстонии вручил соответствующую дипломатическую ноту временному поверенному в делах РФ в балтийской стране. Согласно заявлению дипведомства, причиной стали «гибридные операции», которые направлены против безопасности Эстонии. Они «должны прекратиться», подчеркнули в МИД страны. В Министерстве иностранных дел России заверили, что Москва ответит на решение Таллина о высылке дипломата.

До этого в Австрии решили выслать двух сотрудников российского посольства. Дипломатам предписали покинуть страну до 19 марта. Решение принято «в связи с несовместимостью с их дипломатическим статусом» деятельностью.