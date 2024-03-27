Латвия высылает российского дипломата МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Латвии одного из российских дипломатов объявили персоной нон грата, сообщил глава МИД страны Кришьянис Кариньш, передает ТАСС. По его словам, которые приводит ТАСС, чиновнику предписано покинуть страну до 10 апреля включительно. В МИД РФ в свою очередь заявили, что Москва ответит на решение Латвии выслать российского дипломата из страны.

Министр иностранных дел Латвийской Республики принял решение объявить одного из дипломатов посольства Российской Федерации персоной нон грата. Российский дипломат должен покинуть Латвию до конца 10 апреля, — заявил Кариньш.

Ранее персоной нон грата объявили сотрудника посольства России в Эстонии. МИД Эстонии вручил соответствующую дипломатическую ноту временному поверенному в делах РФ в балтийской стране. Согласно заявлению дипведомства, причиной стали «гибридные операции», которые направлены против безопасности Эстонии. В Министерстве иностранных дел России заверили, что Москва ответит на решение Таллина о высылке дипломата.

До этого в Австрии решили выслать двух сотрудников российского посольства. Дипломатам предписали покинуть страну до 19 марта. Решение принято в связи с несовместимой с их дипломатическим статусом деятельностью.