Послу Японии напомнили, кто виноват в деградации отношений с Москвой Посол Муто получил представление от МИД РФ о деградации отношений по вине Токио

Фото: la.us.emb-japan.go.jp

Акира Муто

МИД РФ сделал представление послу Японии в Москве Акире Муто в связи с деградацией отношений двух стран по вине Токио, сообщило российское внешнеполитическое ведомство. Как отмечается, замглавы МИД России Андрей Руденко указал иностранному дипломату на опасные тенденции в развитии военного сотрудничества японских властей и Вашингтона, которое создает угрозу стабильности и безопасности Северо-Восточной Азии.

Послу было сделано представление по некоторым практическим вопросам двусторонних отношений, которые стараниями Токио деградировали до беспрецедентно низкого уровня, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство экономики, торговли и промышленности Японии сообщило, что в рамках антироссийских санкций с 17 апреля вводит дополнительный запрет на экспорт в Россию 164 категорий товаров. Запретительные меры коснутся, в частности, поставок масла для автомобильных двигателей, труб для газо- и нефтепроводов, нитроцеллюлозы, плавучих кранов и доков, яхт, байдарок, прогулочных и спортивных судов.

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил, что всегда мешало заключению мирного договора между Москвой и Токио. По его словам, все дело в размещении американского военного контингента на островах. Представитель Кремля добавил, что военный потенциал США находится в непосредственной близости от российских границ.