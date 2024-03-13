Глава Минцифры рассказал, блокируют ли в России сайты с технологиями ИИ Шадаев: в России не блокируются зарубежные сайты с технологиями ИИ

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В России не блокируются зарубежные сайты, на которых можно использовать технологии искусственного интеллекта, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, передает ТАСС. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что Россия вошла в топ-10 стран по внедрению ИИ.

Мы не блокируем зарубежные сайты, связанные с ИИ, — заявил Шадаев.

Также в ходе пленарной сессии на выставке-форуме «Россия» министр цифрового развития рассказал, что в России работает более миллиона камер видеонаблюдения, которые следят за безопасностью. По его словам, каждая третья камера обладает функцией распознавания лиц. Они установлены в жилых домах, в общественных местах, на объектах транспорта и на дорогах, уточнил Шадаев. Он отметил, что все дорожные камеры автоматически распознают номера автомобилей.

С 1 марта в России начали блокировать рекламу VPN. За неудаление соответствующей информации Роскомнадзор уже ограничил доступ к шести ресурсам, а всего с начала месяца уведомления с требованием убрать противоправную рекламу направили владельцам нескольких десятков сайтов.

В конце января зампред комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов рассказал, что от россиян поступает большое количество обращений по теме закрытия видеохостинга YouTube. По его словам, в Минцифры пока не рассматривают возможность блокировки платформы.