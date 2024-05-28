Россия установила личности исполнителей теракта в Доме профсоюзов в Одессе

Фото: Ministry of Foreign Affairs of R/Global Look Press

Теракт в Доме профсоюзов в Одессе

Правоохранительные органы России установили личности исполнителей теракта в Доме профсоюзов в Одессе, где 2 мая 2014 года были убиты, по официальным данным, 48 человек, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге. По его словам, которые приводи пресс-служба Минобороны РФ, исполнители преступления использовали хлорпикрин — бесцветную жидкость с резким раздражающим запахом, которая становится ядовита в высоких концентрациях.

Кириллов отметил, что у российской стороны есть все основания полагать, что бойня в Одессе имела спланированный характер. По его оценкам, организаторы преступления учли особенности действия используемых отравляющих веществ и направили их на поражение максимального числа людей.

В связи с данным терактом российские правоохранительные органы провели расследование, в результате которого были выявлены его исполнители, — сказал он.

По словам Кириллова, на то, что исполнители теракта применяли хлорпикрин, указывало наличие у них заранее подготовленных фильтрующих противогазов. Также Дом профсоюзов во время пожара окутал характерный желто-зеленый дым, отметил он. Генерал подчеркнул, что злоумышленники после преступления пытались замаскировать следы применения токсичных веществ.

2 мая 2014 года в результате пожара и от огнестрельных ранений в Доме профсоюзов в Одессе погибли 48 человек. Тогда противники новых украинских властей столкнулись со сторонниками Евромайдана. Стычки начались еще на улицах города и привели к жертвам с обеих сторон, но в самом доме затем заблокировали активистов «Антимайдана».

Представитель МИД РФ Мария Захарова по случаю 10-летней годовщины трагедии в Доме профсоюзов заявила, что недалек тот день, когда Одесса, «сбросив иго современных бандеровцев, вновь станет подлинно свободной». По ее словам, справедливое возмездие настигнет исполнителей и вдохновителей преступления. Она подчеркнула, что оно не имеет срока давности.