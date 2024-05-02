Захарова пообещала «справедливое возмездие» за Одессу Захарова: ответственных за трагедию в Одессе настигнет справедливое возмездие

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Недалек тот день, когда Одесса, «сбросив иго современных бандеровцев, вновь станет подлинно свободной», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова по случаю 10-летней годовщины трагедии в Доме профсоюзов. По ее словам, которые приводятся на сайте ведомства, справедливое возмездие настигнет исполнителей и вдохновителей преступления. Она подчеркнула, что оно не имеет срока давности.

Уверены, что недалек тот день, когда Одесса, сбросив иго современных бандеровцев, вновь станет подлинно свободным городом, где в мире и согласии будут жить люди разных национальностей, — заявила Захарова.

Она отметила, что свободолюбивая Одесса была «костью в горле» Киева, который «хотел поставить на колени жителей ненавистного ему города». Националисты заранее готовили провокации и привозили агрессивно настроенных лиц с Западной Украины, в частности активистов Евромайдана и футбольных фанатов, напомнила дипломат.

2 мая они напали на мирное шествие сторонников федерализации в центре города, которые попытались укрыться от озверевших нацистов в Доме профсоюзов. Однако это им не помогло. Радикалы подожгли здание, — рассказала Захарова.

Представитель российского МИД добавила, что следствие, начатое Киевом под давлением международных организаций, превратилось в фарс. Приход к власти действующего президента Украины Владимира Зеленского в 2019 году также не оправдал надежд на справедливое расследование.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что по завершении спецоперации необходимо созвать большой трибунал, где киевских политиков и военачальников будут судить за все совершенные ими преступления. По ее словам, события 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов должны стать «краеугольным эпизодом» суда.