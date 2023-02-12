Россия усилит военное сотрудничество с ближневосточной страной Посол Козлов: Москва и Эр-Рияд расширяют военно-техническое сотрудничество

Фото: Александр Мельников/РИА Новости

Посетители выставки World Defense Show-2022 в Эр-Рияде у стенда АО «Рособоронэкспорт»

РФ и Саудовская Аравия активизировали работу по расширению военно-технического сотрудничества (ВТС), сообщил посол России в Эр-Рияде Сергей Козлов в интервью РИА Новости. По его словам, на это указывают постоянные двусторонние контакты, в том числе формирование соответствующей совместной российско-саудовской межправительственной комиссии.

Соответствующая работа на данном направлении в последнее время значительно активизировалась. В частности, об этом свидетельствуют регулярные двусторонние контакты, включая такой рабочий формат, как совместная российско-саудовская межправительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству, — сказал Козлов.

Он добавил, что в королевстве усиливаются настроения в пользу диверсификации оборонных возможностей. По словам дипломата, это предлагается делать в том числе за счет расширения географии ВТС с другими странами мира.

Такое положение дел посол связал с угрозами США пересмотреть отношения с Саудовской Аравией — это касается и военного аспекта. Козлов указал на то, что Вашингтон, который требовал нарастить поставки углеводородов на мировой рынок в конце 2022 года, оказался недоволен решением ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, а также «самоуправством» Эр-Рияда.

При этом, по словам дипломата, в реальности Саудовская Аравия и США продолжают взаимодействие в сфере ВПК вопреки «возникающим в последнее время в двусторонних отношениях трениям и осложнениям».

В конце января президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. В ходе дискуссии стороны обсудили вопросы взаимодействия РФ и Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ и развитие двустороннего сотрудничества в сфере торговли, экономики и энергетики.