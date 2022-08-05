Россия призвала ликвидировать инфраструктуру ядерного оружия США в Европе Делегация России в ООН призвала ликвидировать инфраструктуру ядерного оружия США в Европе

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↵Соединенным Штатам следует ликвидировать инфраструктуру ядерного вооружения США в Европе и вернуть военную технику на свою территорию, заявил на обзорной конференции ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия) при ООН замглавы делегации РФ Андрей Белоусов, передает ТАСС. Дипломат призвал также страны НАТО прекратить совместные ядерные миссии с США.

Ядерное оружие США должно вернуться на национальную территорию, должна быть ликвидирована инфраструктура его развертывания в Европе, НАТО должно прекратить практику совместных ядерных миссий, — сказал Белоусов.

5 августа США, Франция и Великобритания подтвердили свою приверженность гарантиям безопасности, которые были даны не обладающим ядерным оружием странам, входящим в ДНЯО. Об этом говорится в совместном заявлении трёх государств.

4 августа Китай обвинил США в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия и передаче его неядерным государствам. Соответствующее заявление на обзорной конференции сделал представитель КНР Фу Цонг.