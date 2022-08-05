США, Франция и Британия подтвердили обязательства перед участниками ДНЯО США, Франция и Британия подтвердили свои обязательства перед неядерными участниками ДНЯО

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США, Франция и Великобритания подтвердили свою приверженность гарантиям безопасности, которые были даны не обладающим ядерным оружием странам, входящим в Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом говорится в совместном заявлении трёх государств. Коммюнике распространил Госдепартамент США.

Франция, Великобритания и США признают обоснованную заинтересованность не обладающих ядерным оружием участников ДНЯО в получении гарантий безопасности, — говорится в коммюнике.

Париж, Лондон и Вашингтон отмечают, что подобные гарантии о неприменении ядерного оружия и помощи странам, ставшим жертвами агрессии с использованием такого оружия или угроз подобной агрессии, подчеркивают связанные с обеспечением безопасности преимущества соблюдения ДНЯО.

Договор о нераспространении ядерного оружия был подписан в 1968 году. Он узаконил ядерные арсеналы Великобритании, Китая, России, США и Франции. Другие государства, подписавшие этот договор, лишались права на создание или приобретение оружия массового поражения. В настоящее время участниками соглашения являются более 190 стран. При этом в договоре не участвуют Израиль, Индия и Пакистан, в 2003 году из него вышла КНДР.

Ранее в постпредстве КНДР при ООН заявили, что никто не имеет права обвинять Пхеньян в обладании ядерным оружием и в осуществлении права на самооборону. В миссии уточнили, что подобное неприемлемо, поскольку Северная Корея не является участницей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), выйдя из соглашения «давным-давно» и в рамках законной процедуры.