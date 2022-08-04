Китай обвинил США в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия Китай обвинил США в нарушении ДНЯО и передаче ядерного оружия другим государствам

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Китай обвинил США в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и передаче его неядерным государствам. Соответствующее заявление на обзорной конференции ДНЯО сделал в четверг, 4 августа, представитель КНР Фу Цонг. Об этом пишут «Известия».

По словам Фу Цонга, нарушением ДНЯО можно считать размещение Штатами ядерного оружия в других странах и разрешение на его использование с истребителей в чрезвычайных ситуациях.

«Ядерные державы не должны передавать ядерное оружие, а другие неядерные страны — принимать у себя подобное вооружение», — напомнил китайский делегат о главной договоренности стран — участниц договора.

Фу Цонг также предположил, что появление ядерного оружия в Азии подорвет стабильность в регионе и непосредственно затронет стратегические интересы его страны.

Ранее Фу Цонг заявлял, что Китай придерживается принципа неприменения ядерного оружия первым. Он также подчеркнул, что государство в принципе не соревнуется с другими странами в объемах ядерного оружия.