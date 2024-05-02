Российским ИП объяснили, как получить субсидии от государства Депутат Говырин: данные о поддержке ИП публикуются на портале бюджетной системы

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Информация о субсидиях для предпринимателей, не содержащая гостайну, размещается на едином портале бюджетной системы РФ, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. Парламентарий отметил, что получателей средств определяют в соответствии с международными договорами РФ, федеральными законами, решениями о бюджете, распоряжениями президента РФ, а также высших должностных лиц субъектов РФ, глав муниципальных образований и так далее.

Получателей субсидий определяют также по результатам отбора на конкурентной основе. Он проводится в форме запроса предложений или конкурса. Отбор получателей субсидий по общему правилу осуществляется в соответствии с порядком, установленным кабмином. Правила отбора получателей субсидий, в том числе грантов, предоставляемых юрлицам, ИП, а также физлицам — производителям товаров, работ, услуг, утверждены постановлением правительства от 25 октября 2023 № 1781, — добавил Говырин.

Собеседник отметил: вернуть полученные от государства средства полностью или частично придется в том случае, если ИП нарушит какие-либо условия предоставления субсидии, например не достигнет определенных результатов, для которых переводились деньги. По его словам, еще одной причиной возврата станет частичное использование суммы.

Малые предприятия могут получать субсидии как субъекты МСП. По общему правилу субсидии предоставляются из бюджетов бюджетной системы РФ на федеральном, региональном и местном уровнях. Но также для малых предприятий могут быть предусмотрены дополнительные меры поддержки. Например, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере реализует несколько программ грантовой поддержки малых предприятий, — подытожил Говырин.

Ранее Говырин заявил, что российские предприниматели могут снизить налоговую нагрузку минимум 10 способами. Парламентарий отметил: первой в «горячей десятке» значится работа в специальном режиме уплаты НДС, а также налогов на имущество и прибыль.