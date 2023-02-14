Российский парламент призвал коллег по всему миру проверить лаборатории США Дума призвала предать гласности информацию о «медико-биологической деятельности» США

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Госдума приняла постановление «Об обращении палат Федерального собрания Российской Федерации „К парламентам стран мира в связи с военно-биологической деятельностью США за пределами своей территории“» с призывом добиваться предания гласности информации о биолабораториях по всему миру. В документе отмечается, что в других странах, по приблизительным подсчетам, действует около 400 подконтрольных Вашингтону биологических лабораторий двойного назначения.

По мнению российских парламентариев, Пентагон осуществляет сбор особо опасных патогенных микроорганизмов для дальнейшего исследования в своих профильных научных центрах. Кроме того, он проводит отбор генетического материала, изучает реакции человеческого организма на воздействие различных патогенов, которые могут быть потенциальными агентами биологического оружия.

Федеральное собрание РФ заявляет, что парламенты стран мира могут и должны добиваться от Конгресса США предания гласности всей информации о реализуемых Министерством обороны США под вывеской «медико-биологическая деятельность» проектов военно-прикладного характера, — сказано в документе.

В конце декабря Минобороны РФ сообщило, что получило доступ к расширенной версии отчета управления по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА) о деятельности на Украине, который подтверждает проведение в этой стране тренировок и учений с возбудителями особо опасных инфекций. В военно-биологической программе участвовали бывшие руководители структур Минздрава США.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России стали известны имена американских и европейских работников Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), который занимался исследованиями, курируемыми военно-биологической программой США. Военный заявил, что полученные МО РФ документы подтверждают связь центра с Пентагоном.