Россия призвала СБ ООН создать комиссию по биолабораториям на Украине

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Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции, которая предполагает создание комиссии по расследованию ситуации с биолабораториями на Украине. Москва предлагает проверить научные учреждения на предмет нарушения Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия (КБТО). Об этом сообщает РИА Новости.

По имеющимся сведениям, резолюция предполагает формирование комиссии, в которую войдут все члены СБ ООН, «чтобы расследовать представленные в жалобе РФ претензии к США и Украине, касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории».

Кроме того, проект резолюции предполагает представление доклада СБ с рекомендациями к 30 ноября текущего года и сообщение о результатах расследования для стран — участниц КБТО на Обзорной конференции. Она пройдет с 28 ноября по 16 декабря в Женеве.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России стали известны имена американских и европейских работников Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), который занимался исследованиями, курируемыми военно-биологической программой США. Военный заявил, что полученные МО РФ документы подтверждают связь центра с Пентагоном через основного подрядчика Black & Veatch. По данным оборонного ведомства, УНТЦ реализовал свыше 500 проектов на Украине, в Молдавии, Грузии и Азербайджане.

Также он рассказал о наличии 60 американских биолабораторий на границе России и Китая. По его словам, США увеличивают свой военно-биологический потенциал, используя для этого пробелы в международном законодательстве.