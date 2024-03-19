Российские военные уничтожили украинские ДРГ под Белгородом Минобороны РФ: российская армия уничтожила украинские ДРГ под Белгородом

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Российские военнослужащие ударили по скоплению живой силы и техники диверсионно-разведывательных групп Украины в приграничном районе Белгородской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, высокоточным ударом подразделения противника были уничтожены.

Разведкой группировки войск «Запад» была вскрыта концентрация сил и диверсионно-разведывательных групп украинских неонацистов в лесном массиве в приграничном районе Белгородской области. Высокоточным упреждающим ударом подразделениями группировки скопления живой силы и техники противника были своевременно уничтожены, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку совершить террористическую атаку на территории Белгородской области с использованием реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Как уточнили в ведомстве, нападение произошло в 10:30 по московскому времени. Средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку, в небе над регионом было сбито девять снарядов.

В ночь на 19 марта российские средства ПВО нейтрализовали несколько дронов ВСУ самолетного типа. Один дрон был уничтожен в небе над Белгородской областью, еще один перехвачен над Воронежской областью.