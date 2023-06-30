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Российские военные начали получать созданную специально для СВО форму

Минобороны РФ: военные начали получать созданную специально для СВО полевую форму

Российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции на Украине, начали получать всесезонные комплекты полевой формы нового образца. За несколько дней в новое обмундирование переоденут весь личный состав, сообщает РИА Новости, публикуя видео Минобороны с новой формой.

В ближайшие несколько дней этот процесс будет завершен, личный состав группировки будет в полном объеме переодет в данные предметы военной формы одежды, что повысит качество выполнения прямых обязанностей на линии боевого соприкосновения и приблизит нашу неотвратимую победу, — рассказал начальник вещевой службы соединения Западного военного округа с позывным Энгельс.

При изготовлении новой формы использовались современные комбинированные материалы. Благодаря этому российские военные не смогут замерзнуть или вспотеть. В набор входят куртка, брюки и боевые рубахи, а также ветро- и влагозащитный костюм. Специально для участников спецоперации создали новые ботинки с ортопедической стелькой. Поверхность у них из нубука, в бока вшита сетка. Ноги в них не потеют.

Первыми на боевой задание в новой форме отправились расчеты 152-миллиметровых пушек «Гиацинт-Б», уточняет агентство.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для разрешения ситуации на Украине политико-дипломатическим путем нет, поэтому проведение военной операции продолжается. По его словам, главное для России — это достижение целей СВО, сформулированных президентом Владимиром Путиным.