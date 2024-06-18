Российские силы поразили склад с западной техникой ВСУ

Фото: МО РФ

Российские войска поразили склад с западной техникой ВСУ, сообщили в Министерстве обороны России. Как отмечается, на объекте осуществлялось распределение поставленного Киеву тяжелого вооружения.

ВС РФ поразили склад военно-технического имущества бригады ВСУ, с которого шло распределение поставленной Киеву техники стран Запада, — говорится в сообщении.

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что офицеры НАТО и главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский готовят ударные группировки ВСУ. По его информации, они планируют контрнаступление на локальном участке в Харьковской области. Он уточнил, что на линии боевого столкновения в регионе отмечается тенденция к наращиванию сил и средств противника.

С 18 по 28 июня Тихоокеанский флот России проведет учения с участием около 40 кораблей и судов. Они пройдут в акваториях Тихого океана, Японского и Охотского морей под общим руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины. В маневрах будут задействованы дальние противолодочные самолеты Ту-142М3, Ил-38 и Ил-38Н, вертолеты Ка-29 и Ка-27 в противолодочном и поисково-спасательном вариантах. Моряки отработают противолодочные действия и организацию обороны на переходе морем и нанесение совместных ракетных ударов по условному противнику.