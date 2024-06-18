Тихоокеанский флот начал развертывание 40 кораблей и судов ТОФ начал развертывание своих сил в рамках планового двустороннего учения

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/Global Look Press

Тихоокеанский флот РФ начал развертывание своих сил в рамках учений, которые пройдут с 18 по 28 июня с участием около 40 кораблей и судов, сообщила в официальном Telegram-канале пресс-служба военного объединения. Они состоятся в акваториях Тихого океана, Японского и Охотского морей под общим руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины.

На различных этапах моряки отработают противолодочные действия, организацию всех видов обороны отрядов кораблей на переходе морем, нанесение совместных ракетных ударов по корабельным группировкам условного противника, — говорится в публикации.

В пресс-службе ТОФ пояснили, что учения в этом году впервые приобретают формат двусторонних, так как разыгрываются между Приморской флотилией разнородных сил ТОФ и Объединенным командованием войск на северо-востоке России.

В учениях примут участие около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, а также примерно 20 самолетов и вертолетов морской авиации. В военных играх будут задействованы дальние противолодочные самолеты Ту-142М3, Ил-38 и Ил-38Н, вертолеты Ка-29 и Ка-27 в противолодочном и поисково-спасательном вариантах.

Моряки на разных этапах учений отработают противолодочные действия и организацию обороны на переходе морем и нанесение совместных ракетных ударов по условному противнику. К маневрам привлекаются подразделения морской пехоты, боевые расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».

В ходе селекторного совещания Минобороны РФ 2 апреля адмирал Александр Моисеев был назначен главнокомандующим Военно-морским флотом России, вице-адмирал Константин Кабанцов — командующим Северным флотом, а вице-адмирал Сергей Пинчук — командующим Черноморским флотом.