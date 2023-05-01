ВС России поразили более 100 целей на Краснолиманском направлении

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в ходе специальной военной операции

На Краснолиманском направлении российские силы поразили порядка 140 целей ВСУ, сообщил ТАСС руководитель пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. Он добавил, что на Торском участке и недалеко от Серебрянского лесничества разведка обнаружила позиции 81-й аэромобильной бригады и 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении артиллерийские подразделения группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение по около 140 целям противника, — рассказал Савчук.

Савчук добавил, что самолеты Су-34 и Су-25 нанесли удары по опорным пунктам, районам сосредоточения огневых средств и живой силе украинских сил. Комплекс ПВО ликвидировал беспилотный авиационный комплекс разведки и корректировки огня артиллерии А1-СМ «Фурия». В результате работы группировки «Центр» противник понес потери в личном составе и военной технике.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что на Южно-Донецком, Запорожском, Купянском, Краснолиманском, Донецком и Херсонском направлениях за сутки ликвидированы две украинские диверсионно-разведывательные группы и в общей сложности свыше 670 украинских военнослужащих и наемников.