Российские пилоты уничтожили самолет ВСУ на авиабазе под Николаевом

Фото: МО РФ

Пилоты Воздушно-космических сил России нанесли удары по военному аэродрому Кульбакино, расположенному в Николаевской области Украины. По данным Министерства обороны РФ, в результате удара был уничтожен украинский истребитель МиГ-29. По подсчетам МО РФ, это уже пятый уничтоженный МиГ-29 армии Украины за последние две недели.

В ходе брифинга представители российского оборонного ведомства также заявили, что российские войска успешно отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении. Противник пытался прорваться в районе населенных пунктов Красногоровка, Первомайское и Химик. Потери Вооруженных сил Украины составили до 310 человек.

Как сообщалось ранее, российские войска успешно уничтожили истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево, расположенном в Днепропетровской области. Удар был нанесен ночью в понедельник, 25 сентября. По неподтвержденным данным, истребитель был уничтожен бойцами группировки войск «Днепр».

Помимо МиГ-29, на аэродроме также базируются фронтовые бомбардировщики Су-24М. Они способны переносить крылатые ракеты Storm Shadow, переданные Украине западными партнерами. По словам военкора Евгения Поддубного, после нанесения удара гремели взрывы с длительной детонацией.