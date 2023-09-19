Российские миротворцы приступили к эвакуации жителей Карабаха МО РФ сообщило об эвакуации населения из наиболее опасных районов Карабаха

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Российские миротворцы развернули в Карабахе операцию по эвакуации населения из наиболее опасных районов, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Девяти раненым оказали медицинскую помощь. Командование миротворцев призывает стороны конфликта немедленно прекратить огонь.

Российскими миротворцами организована эвакуация мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов и оказание медицинской помощи пострадавшим гражданам. В течение дня в расположение российского миротворческого контингента эвакуировано 469 человек, в том числе 185 детей, — сказано в отчете.

Минобороны Азербайджана ранее объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Как подчеркнули в ведомстве, командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра проинформированы о проведении операции.

Глава правительства Армении Никол Пашинян на этом фоне заявил, что Ереван будет ждать от российских миротворцев действий по урегулированию ситуации в регионе. Он также добавил, что армянские власти не должны предпринимать резких и авантюрных шагов. Кроме того, Пашинян обвинил Азербайджан в попытке втянуть Армению в полномасштабные военные действия. Операцию в Карабахе он связал с этнической чисткой армянского населения.