Российская ПВО за сутки сбила десятки украинских беспилотников Минобороны: ПВО за сутки сбила 34 украинских БПЛА и две бомбы Hammer

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Системы противовоздушной обороны за сутки сбили 34 украинских беспилотника, две авиабомбы Hammer и один снаряд HIMARS, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным военного ведомства, подразделения группировки войск «Днепр» в Новоандреевке Запорожской области, а также Ивановке и Тягинке Херсонской области ликвидировали до 35 бойцов ВСУ, семь автомобилей и четыре гаубицы. Кроме того, российские войска ликвидировали два склада боеприпасов ВСУ, а также нанесли поражение украинским войскам и военной технике в 102 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 34 беспилотных летательных аппарата, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, а также реактивный снаряд HIMARS производства США, — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны сообщило, что подразделения Южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Клещеевка в ДНР. В ведомстве добавили, что нанесено поражение живой силе и технике 33-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об улучшении положения российской армии на Донецком направлении. По его словам, военные закрепились на новых позициях между Красным и Клещеевкой. Минобороны России данную информацию не комментировало.