Рогозин заявил об испытании военных комплексов и оружия в зоне СВО Рогозин сообщил об испытаниях «Царскими волками» новых видов оружия в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Рогозин

Разработчики оружия и военной техники в ходе спецоперации испытывают свои образцы благодаря инспекторской группе «Царские волки», заявил экс-гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в разговоре с РИА Новости. По его словам, инспекторская группа дает возможность разработчикам применять перспективные виды вооружений и военных комплексов, которые пока не пошли в серийное производство.

Я шесть с половиной лет работал в правительстве Российской Федерации и глубоко в курсе тех самых новых разработок. Часть из них по разным причинам просто не пошла в серию. Эти коллективы существуют, и для них мы сейчас даем возможность применить их средства, — сказал Рогозин.

Он уточнил, что более 60% коллективов, с которыми сотрудничают «Царские волки» являются частными коллективами разработчиков, входящих в крупные российские корпорации, такие как «Ростех» и «Роскосмос» и некоторые другие.

Ранее Рогозин сообщил, что возглавляет в зоне СВО группу военных советников «Царские волки». Она оказывает военно-техническую помощь подразделениям ДНР и ЛНР.