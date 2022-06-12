Рогозин в День России зачитал стихотворение из «Брата-2» на фоне «Сармата»

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Дмитрий Рогозин

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в День России зачитал стихотворение из фильма Алексея Балабанова «Брат-2» на фоне запуска баллистической ракеты «Сармат» и движения военной техники. Видеоролик со строками авторства Владимира Орлова гендиректор корпорации опубликовал в своем Telegram-канале. Видео завершается культовой фразой главного героя фильма — Данилы Багрова — «Сила в правде».

Пока Рогозин читает строки «Я узнал, что у меня есть огромная семья, и тропинка, и лесок, в поле каждый колосок, речка, небо голубое — это все мое, родное. Это — Родина моя, всех люблю на свете я», на фоне видны кадры Парада Победы на Красной площади, движение ПВО С-400, броневиков «Тигр», взлет истребительной авиации, вертолетов, стратегических бомбардировщиков Ту-160. На последней фразе демонстрируется запуск «Сармата».

Ранее космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков поздравили соотечественников с Днем России с борта Международной космической станции. Они отметили, что с каждым годом значение праздника растет, так как россияне помнят, как много сделали для страны предыдущие поколения. День России ежегодно отмечается 12 июня.