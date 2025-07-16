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16 июля 2025 в 07:15

Родителям рассказали о возможности выгодно отправить детей в летний лагерь

Депутат Чаплин: родители могут компенсировать средства за детский лагерь

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Родители могут компенсировать средства за детский лагерь, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, в 2025 году российские семьи смогут вернуть часть или полную стоимость путевки благодаря региональным программам поддержки.

В 2025 году российские семьи смогут частично или полностью вернуть средства, потраченные на детский лагерь, благодаря региональным программам компенсаций. Право на возмещение расходов имеют родители при условии, что лагерь находится на территории России и включен в официальный реестр организаций детского отдыха. Размер компенсации варьируется в зависимости от региона, — пояснил Чаплин.

Он отметил, что для получения выплаты нужно сохранить договор и чек об оплате, а после смены взять в лагере справку о пребывании ребенка. По его словам, подать документы можно через МФЦ, соцзащиту или портал госуслуг в течение двух месяцев после окончания отдыха.

Процедура оформления компенсации за путевку в детский лагерь состоит из нескольких этапов. Сначала родители приобретают путевку, сохраняя договор и подтверждение оплаты. После завершения смены необходимо получить справку из лагеря, подтверждающую пребывание ребенка. Затем остается подать заявление через МФЦ, соцзащиту или «Госуслуги». Крайне важно соблюдать сроки подачи документов. В большинстве случаев у родителей есть 60 дней после окончания лагерной смены, — резюмировал Чаплин.

Ранее младший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александра Осаволюк заявил, что семьи с двумя и более детьми, а также доходом не более 1,5 прожиточных минимумов смогут получать семейную налоговую выплату с 2026 года. Закон ранее подписал президент РФ Владимир Путин.

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