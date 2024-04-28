«Родиной не торгуем»: Захарова об идее обменять новые регионы на активы Захарова: Россия не уступит новые регионы в обмен на замороженные активы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Россия не уступит новые регионы в обмен на замороженные активы, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию The Wall Street Journal о том, что Германия предлагает использовать активы как рычаг давления в переговорах по Украине. Как подчеркнула дипломат, россияне «родиной не торгуют».

Не знаю, кто что там утверждает, но активы на территории не меняются. Родиной не торгуем. А российские активы должны остаться неприкосновенными, так как иначе на западное воровство последует жесткий ответ. И многие это на Западе уже поняли. Жаль, что не все, — написала она.

The Wall Street Journal ранее сообщил, что Германия предлагает не изымать российские замороженные активы, чтобы использовать их как рычаг давления на переговорах по прекращению конфликта на Украине. По задумке властей ФРГ, это должно побудить Москву уступить новые регионы.

Военный корреспондент Александр Коц ранее заявил, что страны Европы могут негодовать в связи с изъятием российских замороженных активов в США, но в конечном счете поступят так, как им скажет Вашингтон. Так он прокомментировал информацию The Washington Post, согласно которой европейские чиновники боятся ответных мер России.

Коц также предположил, что решение палаты представителей Конгресса США изъять замороженные российские активы на сумму $5 млрд для их передачи Украине может создать опасный прецедент. По его словам, европейские союзники Вашингтона, которые тоже размышляют о конфискации российских замороженных активов, будут внимательно изучать как действия американских властей, так и реакцию российского руководства.