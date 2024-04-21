Решение палаты представителей Конгресса США изъять замороженные российские активы на сумму $5 млрд для их передачи Украине может создать опасный прецедент, предупредил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, европейские союзники Вашингтона, которые тоже размышляют об изъятии российских замороженных активов, будут внимательно изучать как действия американских властей, так и реакцию российского руководства.
Весь Евросоюз будет под микроскопом рассматривать наши ответные действия. Ведь в ЕС наших замороженных активов больше чем на €200 млрд. <...> И если после прецедента они сочтут, что издержки такого решения не открывают ящик Пандоры, то, считай, плакали наши денежки, — отметил он.
При этом Коц добавил, что если реакция России на действия США будет достаточно жесткой, то Евросоюз может отказаться от такой идеи и решит придерживаться международного законодательства. Тем не менее военкор призвал исходить из того, что у россиян «больше никаких активов за рубежом».
И необязательно они отойдут Украине, — подчеркнул журналист.
Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню были одобрены 20 апреля в палате представителей Конгресса США. Кроме того, парламентарии проголосовали за документы о конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также введении дополнительных санкций в отношении Китая.