«Плакали наши денежки»: Коц о решении США по российским активам для Украины Коц: ЕС будет изучать действия США и реакцию РФ для принятия решения по активам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение палаты представителей Конгресса США изъять замороженные российские активы на сумму $5 млрд для их передачи Украине может создать опасный прецедент, предупредил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, европейские союзники Вашингтона, которые тоже размышляют об изъятии российских замороженных активов, будут внимательно изучать как действия американских властей, так и реакцию российского руководства.

Весь Евросоюз будет под микроскопом рассматривать наши ответные действия. Ведь в ЕС наших замороженных активов больше чем на €200 млрд. <...> И если после прецедента они сочтут, что издержки такого решения не открывают ящик Пандоры, то, считай, плакали наши денежки, — отметил он.

При этом Коц добавил, что если реакция России на действия США будет достаточно жесткой, то Евросоюз может отказаться от такой идеи и решит придерживаться международного законодательства. Тем не менее военкор призвал исходить из того, что у россиян «больше никаких активов за рубежом».

И необязательно они отойдут Украине, — подчеркнул журналист.

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню были одобрены 20 апреля в палате представителей Конгресса США. Кроме того, парламентарии проголосовали за документы о конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также введении дополнительных санкций в отношении Китая.