«Сделают так, как скажут из-за океана»: Коц о страхе Европы перед Россией Коц: страны Европы пока боятся конфисковывать российские замороженные активы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Страны Европы могут негодовать в связи с изъятием российских замороженных активов в США, но в конечном счете поступят так, как им скажет Вашингтон, поделился мнением военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. Так он прокомментировал информацию The Washington Post, согласно которой европейские чиновники боятся ответных мер России.

Негодовать они (страны Европы. — NEWS.ru) могут сколько угодно, все равно сделают так, как скажут из-за океана. Европейских активов в России осталось, кстати, на €200 млрд. Их национализация видится вполне адекватным ответом, если цивилизованные европейцы наплюют на международное право, — написал он.

Газета The Washington Post сообщала, что европейские чиновники отказались конфисковать российские активы, опасаясь, что это может нарушить международное право, разрушить доверие инвесторов к евро и спровоцировать ответные меры со стороны России. Отмечалось, что лидеры ЕС считают действия США рискованными.

Коц также предположил, что решение палаты представителей Конгресса США изъять замороженные российские активы на сумму $5 млрд для их передачи Украине может создать опасный прецедент. По его словам, европейские союзники Вашингтона, которые тоже размышляют о конфискации российских замороженных активов, будут внимательно изучать как действия американских властей, так и реакцию российского руководства.