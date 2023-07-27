Раскрыты темы разговора Шойгу и Ким Чен Ына Министр обороны Шойгу обсудил с лидером КНДР вопросы глобальной безопасности

Фото: МО РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудили вопросы, связанные с глобальной и региональной безопасностью, рассказали представители пресс-службы ведомства. В ходе разговора стороны обменялись мнениями. Другие темы беседы не уточняются, однако известно, что глава оборонного ведомства также планирует посетить военный парад по случаю годовщины окончания Корейской войны.

В ходе беседы с лидером КНДР состоялся обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности, — говорится в сообщении.

Северокорейское Центральное телеграфное агентство ранее сообщило, что Сергея Шойгу в КНДР встретили бурными аплодисментами на стоянке перед аэровокзалом. Одна из женщин-военнослужащих также подарила министру букет цветов. Отмечается, что Сергей Шойгу также преподнес Ким Чен Ыну подарок и передал ему личное письмо президента России Владимира Путина. Глава северокорейского государства выразил ему благодарность за послание.

Визит министра обороны России в КНДР приурочен к 70-летней годовщине окончания Корейской войны. Ожидается, что он продлится до 27 июля. Представители пресс-службы ведомства утверждают, что он станет важным этапом развития сотрудничества между странами.