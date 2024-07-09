Раскрыто влияние санкций против МосБиржи на курс рубля ЦБ РФ: санкции против МосБиржи оказали минимальное влияние на курс рубля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Влияние санкций США на МосБиржу было ожидаемым и при переходе к внебиржевому механизму формирования курса рубля к доллару США и евро имело краткосрочный и минимальный характер, заявили в Центробанке РФ. Регулятор заблаговременно разработал необходимые процедуры для подобного сценария и систематически анализирует массив внебиржевых сделок.

В ЦБ РФ уточнили, что индекс МосБиржи на фоне новых санкций и корректировки ожиданий по траектории ключевой ставки в июне продолжил снижаться (-2%). Основную поддержку оказывали покупки некредитных финансовых организаций в рамках доверительного управления.

Пересмотр ожиданий по денежно-кредитной политике также повлиял на рынок гособлигаций: рост доходностей ОФЗ в среднем составил 55 базисных пунктов. На этом фоне Минфин России разместил за II квартал около половины запланированного объема бумаг, — говорится в заявлении российского регулятора.

В начале июля член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, финансовый аналитик Александр Разуваев сообщил, что курс юаня к рублю останется на уровне 11 рублей. Он порекомендовал не вкладываться в китайскую валюту и отдавать предпочтение российской. Эксперт напомнил об ожидаемом повышении ключевой ставки ЦБ.