Курс юаня подскочил на Московской Бирже Курс юаня на МосБирже подскочил до 11,9 рубля

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Курс юаня к рублю ускорил рост на валютных торгах МосБиржи и по состоянию на 10:05 мск находился на отметке в 11,907 рубля, прибавив 3,1 копейки, свидетельствуют данные биржи. На открытии торгов курс подскочил на 0,65 копейки, до 11,882 рубля, по сравнению с результатом закрытия предыдущих торгов.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, финансовый аналитик Александр Разуваев рассказал NEWS.ru, что курс юаня к рублю останется на текущем уровне, то есть составит около 11 рублей. Он порекомендовал не вкладываться в китайскую валюту и отдавать предпочтение российской. Эксперт напомнил об ожидаемом повышении ключевой ставки ЦБ.

До этого кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что российский рубль и китайский юань в будущем могут заменить в расчетах американский доллар. Он заметил, что нацвалюта Китая все чаще выступает как альтернатива для денежных средств Соединенных Штатов. Финансист также добавил, что Россия продолжает продвигать свою валюту при расчетах с другими странами в тех отраслях, в которых Москва занимает лидирующие позиции, например в энергетике.