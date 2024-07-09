Раскрыто, из чьей установки была выпущена попавшая в больницу Киева ракета Небензя: попавшую в больницу в Киеве ракету выпустили из норвежской установки

Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

ЗРК NASAMS

Ракета, попавшая в здание на территории детской больницы «Охматдет» в Киеве, была выпущена из зенитного ракетного комплекса NASAMS, произведенного в Норвегии, заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя. По его словам, российская сторона ждет разъяснений по данным вопросам, один из которых заключается в том, был ли пуск санкционирован, передает ТАСС.

Ждем реакции также от норвежских властей, которые, судя по всему, поставили клике Зеленского эту установку NASAMS. Санкционировали ли они, чтобы она использовалась для ударов по детской больнице, чтобы в нарушение норм МГП (международного гуманитарного права. — NEWS.ru) размещалась в жилых кварталах? — отметил Небензя.

Также дипломат заявил, что трагедии в Киеве, где ракета попала в детскую больницу «Охматдет», можно было бы избежать, если бы Украина не размещала системы противовоздушной обороны в жилых кварталах. По его словам, российские войска действительно атаковали Киев, но целились исключительно в промышленные объекты.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически отверг обвинения Украины в том, что Россия нанесла удар по больнице в Киеве. Он заявил, что Вооруженные силы РФ не совершают атаки по гражданским объектам, а бьют по критической инфраструктуре и военным целям, связанным с военным потенциалом ВСУ.