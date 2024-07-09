Небензя раскрыл, как можно было бы избежать трагедии в Киеве Небензя: трагедии можно было бы избежать, если бы ВСУ не размещали ПВО в Киеве

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Василий Небензя

Трагедии в Киеве, где ракета попала в детскую больницу «Охматдет», можно было бы избежать, если бы Украина не размещала системы противовоздушной обороны в жилых кварталах, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН в связи с инцидентом. По его словам, которые приводит РИА Новости, российские войска действительно атаковали Киев, но целились исключительно в промышленные объекты. Он отметил, что один из них находился рядом с больницей.

Есть все основания полагать, что поразившая его ракета украинской ПВО была предназначена именно для перехвата той российской ракеты, которая попала по заводу. Подобных трагедий можно было бы избежать, если бы киевский режим в нарушение норм МГП (международного гуманитарного права. — NEWS.ru) не размещал бы системы ПВО и тяжелые вооружения в жилых кварталах, — сказал он.

Глава МИД Чехии Ян Липавский ранее сообщил, что российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в министерство. По его словам, это связано с произошедшим накануне инцидентом с детской больницей «Охматдет» в Киеве, на которую упала ракета.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически отверг обвинения Украины в том, что Россия нанесла удар по больнице в Киеве. Он заявил, что Вооруженные силы РФ не совершают атаки по гражданским объектам, а бьют по критической инфраструктуре и военным целям, связанным с военным потенциалом ВСУ.