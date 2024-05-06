Раскрыта суть претензий МИД РФ британскому послу МИД РФ: британскому послу выразили протест в связи с заявлением Лондона

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Найджел Кейси

Послу Великобритании Найджелу Кейси выразили решительный протест в связи с заявлением британского министра иностранных дел Дэвида Кэмерона о праве Украины бить по территории России британским оружием, говорится в заявлении МИД России. Дипломата 6 мая вызвали в российское внешнеполитическое ведомство.

6 мая в МИД России был вызван Посол Великобритании в Москве Н.Кейси, которому был выражен решительный протест в связи с недавним заявлением мининдел Великобритании Д.Кэмерона в интервью агентству Reuters о праве Украины наносить удары по территории России с применением британского оружия, — говорится в заявлении.

Кейси жестко указали на то, что выпад Кэмерона противоречит звучавшим ранее заверениям Лондона при передаче крылатых ракет большой дальности Киеву, подчеркнули в МИД России. В министерстве добавили, что глава британского внешнеполитического ведомства дезавуировал позицию британской стороны, де-факто признав свою страну стороной конфликта.

Послу также сообщили, что Москва рассматривает слова Кэмерона как показатель существенной эскалации и подтверждение роста вовлеченности Великобритании в боевые действия на стороне Украины. Кейси предупредили, что на украинские удары по территории России британским оружием Москва может ответить ударом по любым британским объектам и техники на украинской территории и «за ее пределами».

Посол был призван задуматься о неизбежных катастрофических последствиях таких враждебных шагов Лондона и незамедлительно самым решительным и недвусмысленным образом опровергнуть воинственные провокационные высказывания главы Форин Офиса, — подчеркнули в МИД России.

Ранее послов Франции и Великобритании Пьера Леви и Найджела Кейси вызвали в МИД РФ. Британский дипломат прибыл на Смоленскую площадь первым и провел в МИД РФ около 30 минут. Вскоре французский дипломат также покинул здание, проведя внутри около 40 минут. Оба дипломата не стали отвечать на вопросы прессы.