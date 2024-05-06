Послы Франции и Великобритании посетили МИД России в Москве

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Посол Франции в России Пьер Леви вызван в Министерство иностранных дел РФ в Москве

Послов Франции и Великобритании Пьера Леви и Найджела Кейси вызвали в Министерство иностранных дел России, сообщило РИА Новости. Британский дипломат прибыл на Смоленскую площадь первым и провел в МИД РФ около 30 минут.

Вскоре французский дипломат также покинул здание, проведя внутри около 40 минут. Оба дипломата не стали отвечать на вопросы прессы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вопрос об отправке войск на Украину можно было бы рассмотреть в том случае, если бы «русские прорвали линию фронта». По его словам, это станет возможным, если соответствующая просьба поступит от Киева. Французский лидер подчеркнул, что не стал бы полностью исключать такой вариант развития событий. Как отметил Макрон, большинство государств согласились и поддержали подход Парижа по вопросу отправки военного контингента в зону спецоперации.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал высказывание Макрона важным и очень опасным. По его словам, французский лидер продолжает говорить о возможности прямой вовлеченности Запада в конфликт. Как отметил Песков, это очень опасная тенденция и Россия за ней наблюдает.