«Пьют все, что горит»: Захарова о пьянстве британских чиновников Захарова рассказала о систематическом пьянстве британских чиновников

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Члены правящей Консервативной партии Великобритании начинают употреблять спиртное буквально с самого утра, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала недавнюю отставку нескольких министров Соединенного королевства. По ее словам, этот скандал связан с разразившимся накануне пьяным дебошем экс-замглавы Форин-офиса по Европе и Америке Кристофера Пинчера. Дипломат отметила, что премьеру Борису Джонсону предъявляли претензии, за то что он назначил на эту должность скандального политика с сомнительным прошлым. При этом она добавила, что не только Пинчер злоупотребляет алкоголем, а многие из партийной верхушки.

Буквально с самого утра холеные партийные активисты начинают с шампанских вин самых дорогих марок. Потом переходят на пиво, употребляя его в каких-то космических объемах. Ну а к вечеру начинаются вечеринки: «заливают глаза» всем, что горит, опустошая запасы крепкого спиртного во всех барах города, — написала Захарова.

Она отметила, что Консервативная партия Британии создала для простых и трудолюбивых британцев во многом непреодолимые трудности экономического характера. Люди знают, кто довёл ситуацию в Британии до коллапса, грозящего распадом — «участники глобальной вечеринки», подчеркнула Захарова.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что экс-министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид и бывший глава Минфина Риши Сунак обвинили в своей отставке премьер-министра Бориса Джонсона. Они сочли, что его действия расходятся с принципами Консервативной партии, а также отметили, что кабмину нужно более серьезное и компетентное руководство. Журналисты не исключают, что за уходом двух министров может последовать отставка и самого Джонсона.