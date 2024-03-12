ПВО пресекла нашествие беспилотников на Курскую область Минобороны: над Курской областью за час сбили четыре украинских беспилотника

Фото: МО Украины

Дежурные средства ПВО за час уничтожили четыре дрона Вооруженных сил Украины над Курской областью, сообщила пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, сбитые беспилотники были самолетного типа.

В течение часа, с 12:40 до 13:40, пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области, — уточнили в МО.

Ранее губернатор Роман Старовойт сообщил, что ВСУ совершили попытку прорыва в Курскую область. По его словам, завязался стрелковый бой, группа ВСУ была отброшена. За это он поблагодарил погрануправление, ФСБ и Министерство обороны России.

Глава региона также отметил, что минувшая ночь в Курской области в целом выдалась неспокойной. По его словам, системы противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников, в регионе до сих пор действует ракетная опасность. Кроме того, в настоящий момент украинская армия ведет обстрел поселка Теткино Глушковского района.

В связи с этим мэр Курска Игорь Куцак сообщил, что 13–15 марта учащиеся школ города будут переведены на дистанционное обучение. Он добавил, что в детских садах будут работать дежурные группы, если родители воспитанников не будут иметь возможностей оставить детей дома.