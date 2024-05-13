ПВО перехватила снаряды «Ольхи» и Storm Shadow над территорией России Минобороны: ПВО сбила четыре снаряда Storm Shadow над Крымом

Фото: МО РФ

Российские системы ПВО перехватили 12 снарядов, запущенных ВСУ из РСЗО «Ольха» по Белгородской области, а также четыре ракеты британского производства Storm Shadow над Крымом, сообщает Минобороны РФ. Кроме того, украинские военные пытались атаковать дронами Курскую и Липецкую области, все беспилотники были нейтрализованы.

Дежурными средствами ПВО были уничтожены 12 реактивных снарядов РСЗО «Ольха» и 12 БПЛА над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Как уточнили в военном ведомстве, ВСУ во время обстрела Белгородской области и Крыма также направляли беспилотники, которые тоже удалось сбить. Над Белгородом уничтожили 12 БПЛА, над Крымом — семь, а также восемь и четыре дрона над Курской и Липецкой областями.

Вечером 12 мая средства противовоздушной обороны уничтожили 14 реактивных снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО «Вампир» и «Ольха» по Белгороду. По данным ведомства, цели сбивались с 19:50 до 20:40 мск.

Утром того же дня российское оборонное ведомство официально опубликовало сведения о перехвате украинских беспилотников и ракет «Точка-У» над четырьмя регионами страны. Как уточнили представители МО, под Брянском сбили три дрона, над Липецкой областью — два, и еще один БПЛА уничтожили над Волгоградской. В Белгородской области средства ПВО уничтожили два снаряда.