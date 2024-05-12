Российская ПВО отразила массовый ракетный удар ВСУ по Белгороду Минобороны РФ: ПВО уничтожила 14 украинских реактивных снарядов над Белгородом

Фото: МО РФ

Средства противовоздушной обороны уничтожили 14 реактивных снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО «Вампир» и «Ольха» по Белгороду, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, атака была пресечена с 19:50 до 20:40 мск.

С 19:50 до 20:40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по жилым кварталам города Белгорода <...>. В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены двенадцать реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», — говорится в сообщении.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов информировал, что беспилотник Вооруженных сил Украины пытался атаковать полуостров, однако был сбит средствами противовоздушной обороны. Ни один объект в регионе повреждений не получил, констатировал он.

Утром 12 мая российское оборонное ведомство официально опубликовало сведения о перехвате украинских беспилотников и ракет «Точка-У» над четырьмя регионами страны. Как уточнили представители МО, под Брянском сбили три дрона, над Липецкой областью — два, и еще один БПЛА уничтожили над Волгоградской. В Белгородской области средства ПВО уничтожили два снаряда.