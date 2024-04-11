ПВО отразила атаку украинского дрона на российский регион Минобороны: ПВО уничтожила украинский дрон над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины попытались атаковать Белгородскую область с помощью беспилотника, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, средства ПВО успешно отработали по цели.

Около 17.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — уточнили в МО.

Кроме того, глава региона Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что в селе Кукуевка Валуйского городского округа атаке дрона-камикадзе ВСУ подвергся КамАЗ. По словам губернатора, водитель не пострадал, но транспортное средство загорелось.

Несколькими часами ранее Минобороны РФ заявило, что российские средства ПВО в период с 14:30 до 15.00 мск уничтожили три украинских БПЛА над Белгородской областью, еще один дрон военные нейтрализовали над Брянской. По информации ведомства, целью летательных аппаратов было нанесение ударов по объектам в России. БПЛА были самолетного типа, уточнили военные.

Также российские системы ПВО в ночь на 11 апреля перехватили два беспилотных летательных аппарата над Мордовией. В результате никто не пострадал.