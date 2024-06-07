«Похоже, имеем дело с узурпацией власти»: Путин о легитимности Зеленского Путин назвал узурпированной украинскую власть

Фото: Сергей Отрошко/Росконгресс

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин допустил, что глава Украины Владимир Зеленский узурпировал власть, поскольку в украинских законах ничего не сказано о продлении полномочий главы государства в условиях военного положения. Отвечая на вопросы на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, он подчеркнул, что, согласно статьям Конституции Украины, власть в стране переходит к Верховной раде, которая при желании имеет все полномочия вести переговоры, передает корреспондент NEWS.ru

Вот в Уголовном кодексе есть соответствующие статьи, которые говорят об узурпации власти, и похоже, что мы имеем дело с узурпацией власти [на Украине], — сказал глава России.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что власти России после месяца ожидания заняли твердую позицию по вопросу легитимности Зеленского. По его словам, в Кремле больше не считают украинского лидера легитимным главой государства. Эксперт связывает это с тем, что послание американского президента Джо Байдена, которое Путину передал король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, не удовлетворило Москву.

В свою очередь член Совета Федерации Дмитрий Рогозин заявил, что Зеленский утратил свою легитимность, поэтому в случае переговоров РФ и Украины Москва вряд ли станет вести с ним диалог. Он также оценил материал Newsweek о том, что Украина будет вынуждена согласиться на переговоры с Россией на условиях Москвы из-за нехватки боеприпасов и отсутствия поддержки Запада.