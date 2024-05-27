«Марионетка стух»: политолог объяснил позицию РФ по легитимности Зеленского Марков: Кремль занял твердую позицию о нелегитимности Зеленского

Фото: Пресс-служба Президента Украины

Владимир Зеленский

Власти России после месяца ожидания заняли твердую позицию по вопросу легитимности президента Украины Владимира Зеленского, высказал мнение политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале «Логика Маркова». По его словам, в Кремле больше не считают украинского лидера легитимным главой государства.

Он (президент РФ Владимир Путин. — NEWS.ru) занял твердую позицию: ваш марионетка стух, — написал Марков.

Политолог считает, что власти РФ месяц занимали выжидательную позицию по данному вопросу, даже отдавая рекомендацию ответственным лицам не высказываться по этому поводу, однако спустя это время Владимир Путин, а за ним и президент Белоруссии Александр Лукашенко, спикер Государственной думы Вячеслав Володи и политик Виктор Медведчук в разной форме высказались, что легитимность Зеленского заканчивается. Эксперт связывает это с тем, что послание американского лидера Джо Байдена, которое Путину передал король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, не удовлетворило президента РФ.

Ранее Марков заявлял, что Россия не готова к разрешению конфликта на Украине по «корейскому сценарию». Он указал на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заявившего, что Москва пойдет на переговоры с Киевом лишь для того, чтобы достичь всех целей в рамках военной операции.