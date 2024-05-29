«Никто и звать никак»: Рогозин оценил легитимность Зеленского Рогозин для NEWS.ru: Зеленский нелегитимен как президент Украины

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский утратил свою легитимность, поэтому в случае переговоров РФ и Украины Москва вряд ли станет вести с ним диалог, сказал NEWS.ru член Совета Федерации Дмитрий Рогозин. Так он прокомментировал планы Зеленского передать России свои наработки по «формуле мира» после саммита в Швейцарии.

Зеленский для нас никто, и звать его никак. Он нелигитимен как президент Украины. Для нас он самозванец и военный преступник. Никто с ним дел вести не будет. Пусть свою писанину отправляет в ООН или «Спортлото», — подчеркнул политик.

Он также оценил материал Newsweek о том, что Украина будет вынуждена согласиться на переговоры с Россией на условиях Москвы из-за нехватки боеприпасов и отсутствия поддержки Запада.

Боеприпасов у Украины — как у пьяного махорки. То, что сократилось их применение, вызвано не дефицитом снарядов, а массовым использованием ударных дронов ВСУ, которые превратились в высокоточные барражирующие боеприпасы. Украина проиграет не потому, что ей чего-то не хватает и чего-то недодают, а потому что Киев развязал конфликт по чужой команде, выступая в качестве марионетки Запада. ВСУ — это наемники НАТО, предатели славянского мира. Правда не на их стороне, — добавил Рогозин.

После мирного саммита в Швейцарии Украина передаст России наработки по трем пунктам «формулы мира», которые будут обсуждать на мероприятии. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. Речь пойдет о ядерной и продовольственной безопасности, обмене всех военнопленных и возвращении украинских детей.