Путин заявил о росте доходов в России Путин заявил, что доходы в нефтегазовой отрасли увеличились на 24%

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Владимир Путин

Несмотря на множественные проблемы, которые РФ создают «недоброжелатели и завистники» из стран Запада, экономика России ощущает заметный рост, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. По его словам, особенно это ощущается в нефтегазовой отрасли — там доходность увеличилась на 24%.

Несмотря на проблемы, которые нам пытаются создать наши недоброжелатели и завистники, тем не менее наполняемость бюджета идет нужными темпами. Растут нефтегазовые доходы, и это особенно приятно. По-моему, на 24 % за последнее время. Все это говорит о стабилизации экономических показателей, во всяком случае, на данный момент времени, — рассказал Путин.

Ранее стало известно, что Россия может предоставить нескольким азиатским странам долгосрочные контракты на нефть с большими скидками — до 30%. Такой шаг вызван тем, что страны G7 ранее обсуждали возможность введения предельных цен на российскую нефть, чтобы снизить доходы Москвы.

Ранее газета Financial Times писала, что экономика России под санкциями держится лучше, чем многие ожидали. В числе факторов, удержавших страну от краха, издание назвало действия Центробанка по введению контроля за движением капитала, повышению процентных ставок, а также рост продаж нефти.