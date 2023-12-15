Путин заявил о росте числа сдающихся в плен солдат ВСУ

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

В последнее время резко увеличилось число украинских военных, сдающихся в плен российским вооруженных силам, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством Госдумы и лидерами фракций в Кремле, его слова приводит РИА Новости. Также глава государства отметил, что работа по обмену пленными между Москвой и Киевом «идет».

По обмену пленными работа идет. Кстати, хочу вас проинформировать, в последнее время количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось, — сказал Путин.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Ивановское гвардейское соединение ВДВ России осуществило успешный штурм украинских позиций к северо-западу от Артемовска. Десантники уничтожили оборону украинских военнослужащих и взяли в плен более 20 человек.

До этого один из командиров бригады «Север V» в составе российского добровольческого штурмового корпуса сообщил, что украинские военнослужащие на Артемовском направлении уклоняются от стрелковых боев с подразделениями ВС РФ. По его словам, противник боится, поэтому либо сдается в плен, либо отступает.