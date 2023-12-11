МО РФ: российские бойцы взяли в плен 20 солдат ВСУ под Артемовском

Фото: Минобороны РФ

Ивановское гвардейское соединение ВДВ России осуществило успешный штурм украинских позиций к северо-западу от Артемовска при поддержке бронетехники, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны РФ. Десантники уничтожили оборону украинских военнослужащих и взяли в плен более 20 человек.

Операция проводилась с использованием боевых машин десанта БМД-2К-АУ и поддержкой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Указанная техника помогала координировать действия штурмовиков и обеспечивала десант подачей боеприпасов на позиции противника.

По словам представителя Минобороны, десантники успешно приблизились к украинским позициям, ранее удерживаемым спецназом ВСУ, и сразу же захватили их. В результате боя было уничтожено значительное число украинских военных, а более 20 человек сдалось в плен.

Ранее, 29 ноября, Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Артемовское (Хромово) в ДНР. Операцию провели подразделения Южной группировки войск. Тогда же были отражены три атаки украинских штурмовиков в районах Шум, Артемовского и Клещеевки. ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, пять танков и 12 автомобилей на Донецком направлении, уточнили в МО РФ.