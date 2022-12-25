Путин заявил, что 99,9% россиян готовы все положить в интересах Родины

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что события последних месяцев позволили ему убедиться в том, что 99,9% россиян готовы все положить в интересах Родины. В эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» глава государства подчеркнул, что РФ является особенной страной, в которой живут особые люди. Он сделал акцент на том, что это «подтверждается на протяжении всей истории существования России».

Что касается основной части — 99,9% наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах Родины, здесь для меня как бы необычного ничего нет. Но это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия — особая страна и у нас живут особые люди, — сказал Путин.

Отвечая на вопрос, не подходим ли мы к опасной черте из-за ситуации на Украине, Путин заявил, что не считает ее такой уж и опасной. По его словам, Россия действует в интересах граждан.

Мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело — не мы же отказываемся от переговоров, а они, — пояснил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Он добавил, что чем быстрее это произойдет, тем лучше. Президент при этом не стал озвучивать свои прогнозы по срокам окончания конфликта на Украине.