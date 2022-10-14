Путин: запуск ветки «Северного потока - 2» больше не проблема России

Фото: Stefan Sauer/dpa/globallookpress.com

Газопроводы "Северный поток" и «Северный поток — 2» выступали в качестве своеобразного элемента надежности, который бы позволил преодолеть газовый кризис в Европе, однако после их подрыва говорить об этом сложно, заявил на пресс-конференции президент России Владимир Путин. По его словам, которые приводит ТАСС, решение о запуске оставшейся в рабочем состоянии ветки газопровода "Северный поток - 2" не принимается и вряд ли будет принято.

Одна ветка [«Северного потока - 2»] <...> в рабочем состоянии, но решение [о ее запуске], не принимается, судя по всему, вряд ли будет принято, но это уже не наше дело, это дело наших партнеров, — подчеркнул президент.

В ночь на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Оператор Nord Stream AG сообщил, что 26 сентября произошло падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».

Сейсмолог Бьерн Лунд ранее высказал предположение, что на самом деле на «Северных потоках» могли произойти не два взрыва, а три. Эта информация пока никак не подтверждается.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Евросоюзу еще только предстоит осознать, какой ущерб потенциалу энергобезопасности нанес вывод из строя «Северных потоков». По его словам, единственная «живая» нитка ситуацию спасти не сможет.