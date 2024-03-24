Путин: Запад все и всегда разворачивает в своих интересах

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Президент России Владимир Путин

Коллективный Запад все и всегда разворачивает в своих собственных интересах, поэтому Россия должна это учитывать и делать то, что выгодно ей, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью для фильма Андрея Кондрашова «Белград», посвященного годовщине событий в Югославии. Глава государства рассказал о разговоре с одним западным политиком, которого не беспокоило, что НАТО начала бомбардировки Югославии без резолюции Совбеза ООН.

Все и всегда разворачивается исключительно в их [Запада] собственных интересах. Мы должны это учитывать, действовать, безусловно, исходя из наших интересов. Но иметь в виду, что они любую ситуацию могут повернуть, — сказал Путин.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия верила обещаниям Запада до последнего, откладывая решения, но теперь власти не будут повторять этих ошибок. По его словам, любые заявления западных политиков, даже те, что фиксировались на бумаге, оказывались если не прямой ложью, то лицемерием.

В свою очередь экс-глава Агентства безопасности и информации Сербии Александр Вулин заявил, что руководство НАТО всегда обманывало мир, в том числе и в случае с бомбардировкой Югославии. По его словам, Альянс хотел уничтожить Сербию, а в итоге уничтожил международное право.