Путин: высокоскоростные ж/д магистрали дойдут до Луганска и Донецка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Высокоскоростные железнодорожные магистрали в перспективе дойдут в том числе до Луганска и Донецка, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале Кремля, в целом они пройдут по территории, где проживает 80% граждан России.

Особо подчеркну, в перспективе, безусловно, будем строить их до Луганска и Донецка. Планируется, что высокоскоростные магистрали пройдут по территориям, где живут более 111 млн наших граждан. А это 80% населения нашей страны, — заявил Путин.

Президент отметил, что предстоящее десятилетие станет для России десятилетием большой стройки, больших проектов, в том числе на железной дороге. Он подчеркнул, что речь идет о проектах, значимых не только для России, но и для всей Евразии.

Вопрос строительства высокоскоростных железнодорожных магистралей Путин поднимал и накануне во время совмещенной итоговой пресс-конференции и прямой линии. Он отметил, что сначала они появятся между Москвой и Санкт-Петербургом, а позднее протянутся на юг России.

В августе замглавы Минтранса России Валентина Иванова заявляла, что строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая свяжет Москву и Санкт-Петербург, может быть завершено в 2028 году. Тогда же предполагается запустить и движение по ней. Время в пути из Москвы в Петербург по ней будет составлять два часа 15 минут.

Стоимость проекта оценивается в 1,7 трлн рублей. В Минтрансе подсчитали, что для его реализации потребуется до 468 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния.