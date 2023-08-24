Названы сроки запуска скоростной ж/д магистрали между Москвой и Петербургом Замглавы Минтранса Иванов: запуск ВСМ Москва — Петербург планируется на 2028 год

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Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая свяжет Москву и Санкт-Петербург, может быть завершено в 2028 году, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минтранса России Валентина Иванова. Тогда же предполагается запустить движение по ней.

Мы ориентируемся на завершение и пуск движения на 2028 год, — цитирует агентство замминистра.

Время в пути из Москвы в Петербург по высокоскоростной магистрали будет составлять 2 часа 15 минут. Стоимость проекта оценивается в 1,7 трлн рублей. В Минтрансе подсчитали, что для его реализации потребуется до 468 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния.

В середине августа президент Владимир Путин заявил, что момент для реализации проекта высокоскоростной магистрали наступил. Он отметил, что ее появление положительно повлияет на грузоперевозки. В частности, она позволит освободить действующую магистраль для передвижения грузовых составов. Глава государства также отметил, что такие магистрали необходимо проложить до Нижнего Новгорода, Казани и Воронежа.

Эксперт по транспорту Яков Гуревич в свою очередь выразил сомнения в том, что такая магистраль будет построена в России в ближайшее время. По его словам, в стране нет подходящего подвижного состава, при этом в целом подобные проекты не осуществляются очень быстро. Он также добавил, что строительство подобных магистралей скорее характерно для Китая.